Lonzo Ball arrive, Sam Merrill reste : les Cavs avancent leurs pions

Le retour de Lonzo Ball la saison dernière a convaincu du monde. En tout cas les Cleveland Cavaliers. Le meneur de 27 ans, dont la prometteuse carrière a été abimée par les blessures, quitte les Chicago Bulls pour rejoindre l'Ohio, dans le cadre d'un trade annoncé par Shams Charania d'ESPN. Ball rejoint Cleveland en échange d'Isaac Okoro.

Le pari que font les Cavs sur Lonzo Ball correspond aussi à un besoin, puisque Darius Garland a été opéré et ne reviendra pas avant quatre à cinq mois, et que Ty Jerome, excellent en back up durant la saison régulière, est free agent et devrait signer un contrat plus juteux ailleurs.

La saison dernière, Lonzo Ball a joué 35 matches après deux saisons blanches au cours desquelles on a bien cru qu'on ne le reverrait plus sur un parquet NBA. Sur ces 35 matches, l'ancien n°2 de Draft a tourné à 7.6 points, 3.4 rebonds et 3.3 assists. Même s'il ne redevient jamais le playmaker adroit à 3 points et bon défensivement qu'il avait été un temps, notamment du côté de New Orleans et Chicago, ce qu'il apportera en tant que remplaçant si sa santé tient le coup sera une plus-value pour les Cavs.

Autre nouvelle qui concerne Cleveland, Sam Merrill devrait signer un nouveau contrat de 38 millions de dollars sur 4 ans. L'excellent shooteur des Cavs était free agent.

Pour les Bulls, Isaac Okoro est une recrue intéressante, théoriquement capable d'être un 3 and D qui viendra se greffer à un groupe jeune et axé autour d'un projet plus clair - espérons-le - la saison prochaine.