Lonzo Ball estime avoir servi de bouc-émissaire lors du début de saison compliqué des Cleveland Cavaliers avant son transfert.

Invité du podcast Ball In The Family, Ball est revenu sur la fin de son passage à Cleveland.

« Je sais que je suis le bouc-émissaire en ce moment, mais ça va avec le nom », a-t-il déclaré.

« Est-ce que je peux mieux jouer ? Oui. Est-ce que j’ai joué terriblement ? Je ne pense pas. J’ai mal shooté. »

Arrivé aux Cavaliers à l’intersaison 2025 via un échange avec les Chicago Bulls, il devait occuper un rôle important dans la rotation arrière après le départ de Ty Jerome. Mais Cleveland a connu un début d’exercice irrégulier, affichant un bilan de 22-19 après 41 matches, loin du 64-18 conclu en 2024-25.

Touchés par plusieurs blessures, notamment celles de Darius Garland, Max Strus et Evan Mobley, les Cavs ont eu du mal à trouver de la continuité. En sortie de banc, Ball a compilé 4,6 points, 4,0 rebonds, 3,9 passes et 1,3 interception de moyenne, avec seulement 30,1 % au tir et 27,2 % à trois points.

Le 4 février, Cleveland l’a envoyé au Utah Jazz dans un échange à trois équipes. Le Jazz l’a ensuite coupé, le rendant free agent.

Depuis, les Cavaliers ont modifié leur backcourt en transférant Garland aux Los Angeles Clippers contre James Harden, et restent dans la course à l’Est avec un bilan de 34-21.

De son côté, Lonzo Ball assure ne pas avoir été aussi mauvais que certains ont pu le dire. Mais il reconnaît que son adresse a pesé dans la perception globale de son passage à Cleveland.

