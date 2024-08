Lonzo Ball s’est déjà senti comme le meilleur meneur de la NBA

Lonzo Ball va-t-il parvenir à relancer sa carrière ? Initialement absent pour quelques semaines après une blessure le 14 janvier 2022, le meneur des Chicago Bulls a enchaîné les problèmes au genou avec trois opérations au total.

Plombé par de nombreuses rechutes, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans prépare (enfin) son retour. Sauf mauvaise surprise, il devrait être prêt pour le début de la saison 2024-2025. Et avant ses problèmes physiques, il se sentait vraiment au top.

A quel point ? Ball s'est même considéré comme le meilleur à son poste.

"Dès que je parviens à trouver mon rythme, quelque chose se passe mal... Soit je me blesse, soit l'année où j'étais à la Nouvelle-Orléans, c'est le Covid qui a surgi de nulle part. Si vous repensez au mois qui a précédé le Covid, si vous me demandez, je pense que je suis le meilleur meneur de la Ligue", a répondu Lonzo Ball pour son podcast What An Experience.

Sans aller aussi loin, Ball se trouvait effectivement dans le meilleur moment de sa carrière. En 6 matches en mars 2020, il tournait à 20,8 points, 7,8 passes décisives, 7,8 rebonds et 2,2 interceptions de moyenne !

Puis même aux Bulls, Lonzo Ball disposait d'un rôle clé avant sa blessure. A 26 ans, il a encore l'espoir de se relancer.

