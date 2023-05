Lakers – Nuggets : audience record sur les cinq dernières années

Si la série entre les Nuggets et les Lakers a été expéditive (4-0 pour Denver), elle a tout de même été un franc succès sur le plan des audiences. Avec 7,9 millions de téléspectateurs de moyenne sur ESPN et ABC, d’après Sports Media Watch, il s’agit de la Finales de Conférence la plus regardée depuis cinq ans.

Les chiffres de 2018 n’ont pas été atteints. Difficile d’égaler les sept matches intenses entre les Warriors et les Rockets à l’Ouest (9,4 M de téléspacteurs) ou entre les Cavaliers et les Celtics à l’Est (8,4 M). Mais il s’agit tout de même d’une belle augmentation par rapport à l’année dernière (+13 % par rapport à Celtics-Heat, +18 % par rapport à Warriors-Mavericks).

La réaction des Lakers à la retraite potentielle de LeBron James

Depuis le début des playoffs, aucune autre série n’a été plus regardée que celle-ci. Pas même celle entre les Lakers et les Warriors, le deuxième tour le plus regardé depuis 27 ans (7,8 M).

Les Lakers, un aimant à audience

Los Angeles, l’un des plus gros marchés de la NBA, est dans tous les bons coups. Rien de plus normal quand on parle d’une véritable institution du basket située dans l’une des plus grandes villes des États-Unis.

LeBron James et ses coéquipiers ont ainsi disputé 10 des 13 matches les plus regardés pendant ces playoffs. C’est plus que n’importe quelle autre équipe, bien entendu. Et il faut bien prendre en considération qu’ils n’ont joué que 16 rencontres.

Les Finales NBA qui se dessinent, entre les Nuggets et le Heat, s’annoncent moins attractives pour les téléspectateurs. Pas pour des raisons sportives, mais bien pour des questions de marché et d’aura médiatique.

LeBron James encense les Nuggets et Nikola Jokic