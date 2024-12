LeBron James, un repos forcé nécessaire ?

Si les Los Angeles Lakers n’ont pas trop mal démarré la saison et affichent aujourd’hui un bilan positif (12-9), LeBron James, lui, n’est pas au sommet de sa forme. Le quadruple MVP traverse même l’une de ses plus mauvaises périodes en termes d’adresse. En difficulté sur le terrain, il a peut-être tout simplement besoin de repos. Sauf qu’il s’est fixé pour objectif de ne rater aucun match cette saison. Un objectif qui pourrait être mis à mal par sa propre franchise.

« Je ne suis pas sûr que ce soit dans son intérêt ni le nôtre de faire ça [jouer tous les matches.] Mais bon, s’il se sent bien, il devrait jouer », confie JJ Redick, qui ouvre la porte à un repos imposé à son meilleur joueur.

LeBron James a raté ses 19 dernières tentatives à trois-points. Encore 6 manqués et il égalera le record de Grant Williams, à savoir 25 ratés consécutifs derrière l’arc. Il a encore été peu inspiré lors de la lourde défaite contre les Minnesota Timberwolves la nuit dernière. Limité à 10 points à 4 sur 16, il a aussi terminé avec un différentiel de -28, le plus mauvais de la partie. D’ailleurs, il affiche le pire +/- des Lakers depuis le début de la saison. Les net rating de Los Angeles est négatif en sa présence sur le terrain et positif lorsqu’il se repose sur le banc.