Lu Dort s’excuse après une nouvelle faute flagrante sur Nikola Jokic

C’est presque à croire qu’il fait exprès. Lu Dort a commis une nouvelle faute flagrante sur Nikola Jokic lors des retrouvailles entre le Oklahoma City Thunder et les Denver Nuggets lundi soir. Sauf que ça n’a pas mené à un début de mêlée générale cette fois-ci. L’ailier canadien essayait de naviguer à travers un écran du Serbe et il lui a balancé son bras dans la tronche. De quoi hériter d’une flagrante de niveau un donnant deux lancers à Jokic et la possession aux Nuggets.

« Je n’ai pas fait voulu le toucher au visage », expliquait Dort après le match. « Quand je traverse des écrans comme ça, mes bras traînent partout et malheureusement je l’ai frappé au visage. Je ne pense pas que ça valait une flagrante. (…) C’était juste un moment perdu dans un match intense. Mais je lui ai serré la main et je me suis excusé. »

Une manière de fermer le dossier après leur altercation du dernier match. Lu Dort avait précédemment envoyé valser Nikola Jokic avec un vilain geste, cette fois-ci volontaire, qui avait provoqué le courroux du pivot des Nuggets, venu de suite s’expliquer. Mais pour ce dernier, l’affaire était déjà close. Il n’y avait pas de rancœur. Il a même expliqué que le geste de son adversaire la nuit dernière n’était pas problématique.

De quoi repartir sur des bases saines. Parce que les deux équipes n’ont sans doute pas fini de s’affronter dans des atmosphères tendues. En effet, Thunder et Nuggets sont deux des principaux favoris pour remporter la Conférence Ouest. Oklahoma City a tout de même l’ascendant psychologique puisque Dort et ses camarades ont remporté les trois confrontation avec les Nuggets cette saison.