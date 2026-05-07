Luka Doncic se confie honnêtement sur son potentiel retour

Même si certains espèrent le revoir au Game 3 ou 4 de la série contre le Thunder, Luka Doncic avoue ne pas savoir s’il sera prêt.

Huit semaines. C’est le délais déterminé par les médecins au moment où Luka Doncic a passé une IRM le lendemain de sa blessure aux ischios lors d’un match contre le Oklahoma City Thunder le 2 avril dernier. C’est cette même équipe que les Los Angeles Lakers ont retrouvé au second tour des playoffs. Et sans leur superstar, les chances d’exploit face au champion en titre sont infimes. Huit semaines, ça écarterait d’office un éventuel retour du Slovène dans cette série. Déterminé à revenir plus vite, il a cherché un deuxième avis avant de finalement se rendre en Espagne pour suivre un traitement à base d’injections. En attendant, il regarde ses coéquipiers depuis le banc, en civil. Et ça le ronge.

« C’est très frustrant. Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point c’est frustrant. Tout ce que je veux, c’est jouer au basket. Surtout à ce moment de l’année. C’est le meilleur moment pour jouer au basket. C’est très frustrant de regarder mon équipe. Je suis très fier d’eux, c’est dur de rester assis sans pouvoir les aider », confie l’intéressé.

Luka Doncic ne sait absolument pas quand il sera apte à reprendre la compétition. Ça paraît compliqué, sa douleur aux ischios étant plus coriace que la précédente qui datait de février dernier.

« Je fais tout ce que je peux, tout ce que je suis censé faire [pour revenir]. Ça m’est déjà arrivé de revenir trop tôt, et ce n’était pas été une bonne idée. Il faut être prudent. »

Les Lakers ne prendront aucun risque avec leur meilleur joueur. Quitte à ne pas le faire jouer du tout durant cette série qui s’annonce de toute façon très compliquée.