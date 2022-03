Luka Doncic fait partie des rois de la feinte en NBA. La star des Dallas Mavericks joue avec une confiance effrayante et irrationnelle en ce moment, ce qui lui permet de tenter et réussir des choses spectaculaires. On se souvient que Rudy Gobert avait été dérouté par une feinte de passe sous le panier l'année dernière, qui avait permis à Doncic de marquer facilement devant le meilleur défenseur de toute la NBA. Moses Brown n'a pas le quart du talent de Rudy en défense, mais le Slovène ne l'a pas épargné pour autant et lui a prodigué le même traitement...

Face à l'intérieur des Cleveland Cavaliers, lors d'un match remporté par Dallas pour se rapprocher de la 3e place à l'Ouest, Luka Doncic a donc sorti ce nouveau petit tour de prestidigitation avant de marquer avec une facilité déconcertante.

La feinte sur Rudy Gobert mise en parallèle avec celle-ci

Luka Doncic, o rei do fake pic.twitter.com/1d5ZTkSeSL — Giro baska (@GiroOfc) March 31, 2022

La deuxième partie de saison de Doncic est tout simplement exceptionnelle et il tourne à l'heure actuelle à