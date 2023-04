Luka Doncic espère que Kyrie Irving re-signera

Au terme d’une saison catastrophique, Luka Doncic a mis les choses au clair. Et répondu à deux questions brûlantes tant les rumeurs bruissent autour des Dallas Mavericks, de Kyrie Irving et du Slovène.

Tout d’abord, non, il ne souhaite pas partir. Alors qu’il se murmurait que les Dallas Mavericks craignaient qu’il ne veuille quitte la franchise en 2024, il a confirmé son intention de rester.

Luka Doncic dément vouloir quitter les Mavericks, mais pose des conditions

Mais s’il souhaite continuer avec les Mavs, il a clairement fait savoir qu’il ne compte pas revivre une saison de cette nature. Et que le front-office va avoir de gros changements à effectuer pour le contenter.

Etant donné que leur saison est partie en vrille à partir du trade qui a fait venir Kyrie Irving, il est légitime de se demander si le changement concerne l’ancien Net. Là aussi, Luka Doncic a été très clair. Il ne partage pas l’avis de ceux qui doutent de leur capacité à jouer ensemble. Il pense juste que ça prendra du temps

« C’est un grand joueur. Il veut juste être en paix. C’est un excellent fit. J’espère que nous pourrons continuer de développer cette alchimie, cette relation - ça ne se fait pas en un jour ou une semaine », a-t-il expliqué en conf de presse.

