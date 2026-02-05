Luka Doncic et Kyrie Irving réunis aux Lakers ?

Luka Doncic n'a jamais eu plus d'alchimie avec un autre coéquipier que Kyrie Irving. Et si les Lakers les réunissaient ?

Invité du podcast de Tracy McGrady, Luka Doncic s’est livré à un exercice toujours révélateur : désigner le coéquipier avec lequel il a ressenti la plus grande alchimie dans sa carrière. La réponse du Slovène n’a laissé aucune place au doute. Sans hésiter, il a cité Kyrie Irving.

« Il nous a fallu un peu de temps au début, mais cette demi-saison après son arrivée nous a aidés. Après ça, on est allé en Finales et il y avait une belle alchimie dans l’équipe », a expliqué Doncic, avant d’enfoncer le clou avec un hommage appuyé au talent de son ancien partenaire : « Est-ce que j’avais déjà vu quelqu’un avec la panoplie de Kyrie ? Non, jamais. »

Un aveu fort, qui confirme ce que le terrain avait déjà raconté. Malgré un ajustement initial nécessaire, l’association Doncic-Irving avait trouvé son rythme, jusqu’à porter Dallas en Finales NBA. Une dynamique prometteuse… brutalement interrompue. Difficile de ne pas penser que cette histoire aurait mérité un peu plus de temps, si la direction des Mavericks, incarnée par Nico Harrison, avait fait un autre choix.

Le contrat de Kyrie n'est pas simple à bouger

Ironie du sort, Kyrie Irving s’est ensuite blessé, rappelant à quel point le timing peut être cruel en NBA. Reste une question intrigante : les Lakers, amenés à être construits autour de Luka Doncic, ne seraient-ils pas bien inspirés de tenter le coup à nouveau ? D’autant plus qu’à l’issue de la saison, Irving entamera les deux dernières années de son contrat, avec une player option pour la dernière. De quoi laisser la porte entrouverte à un futur retour de flamme, une fois le meneur totalement remis ?

Kyrie touchera 39 millions de dollars la saison prochaine avec les Mavs. A moins que LeBron James quitte les Lakers, ce qui est une possibilité, il sera compliqué de faire venir "Uncle Drew".