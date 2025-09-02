Luka Doncic et la Slovénie utilisent des principes de jeu des Lakers

Pour optimiser le jeu de Luka Doncic et faciliter sa transition club-sélection, la Slovénie utilise des principes de jeu des Lakers.

Si la Slovénie connaît un début d’EuroBasket 2025 compliqué, Luka Doncic rayonne sur le plan individuel. Avec 33 pts, 7,3 rbds, 9,7 pds et 3,3 steals, il est évidemment l’un des joueurs les plus impressionnants de la compétition. Et pas uniquement parce qu’il a perdu 14 kilos.

Au-delà de son immense talent, Luka Doncic bénéficie aussi d’une relative continuité dans les principes de jeu par rapport à ce qu’il a connu aux Los Angeles Lakers. La présence de Greg St. Jean (le fils de Garry), assistant coach aux Lakers, dans le staff d’Aleksander Sekulic y est pour beaucoup.

St. Jean a expliqué justement que la Slovénie a incorporé quelques éléments du jeu de Los Angeles dans son playbook.

« Nous nous connaissons depuis 2022, donc nous avons discuté des différentes manières d’utiliser Luka », a expliqué le coach des Lakers à BasketNews. « On a essayé de faire fonctionner nos cerveaux ensemble pour préparer au mieux la Slovénie. Et nous avons utiliser quelques trucs que font les Lakers. Et évidemment, il y a des choses que nous avons utilisé dans son playbook (de Sekulic). C’est un excellent partenariat. »

C’est évidemment très pertinent de mettre sa star dans les meilleures conditions, dans un environnement qu’il connaît, en dehors du terrain (avec la présence de St. Jean dans le staff) ou sur le terrain via les systèmes choisis. Les déplacements, les mouvements et les options possibles à chaque moment sont évidemment bien mieux intégrés sur des principes qu’on utilise et répètent depuis trois ou quatre mois que sur des systèmes travaillés en trois semaines sur une préparation parfois chaotique.

On se souvient que dans la même optique, Vincent Collet avait intégré certains éléments du jeu des Spurs pour exploiter au mieux les habitudes et le talent de Tony Parker, mais aussi de Boris Diaw.

Et visiblement, les Lakers sont dans la même démarche puisque le flux des idées se fait dans les deux sens :

« Il y a beaucoup de choses que nous (Lakers) regardons et observons. (…) Il y a des choses qu’on voit dans le tournoi, de la part de nos adversaires ou venant de nous, sur lesquels je prends des notes et je me dis ‘Hey, c’est quelque chose qu’il serait intéressant d’essayer avec les Lakers. Ou c’est quelque chose que je n’ai pas vu en NBA’. Il y a beaucoup de très bons joueurs et de très bons coaches ici, donc j’essaie juste d’apprendre le plus possible. »

Pour l’instant, la Slovénie n’est pas au mieux dans ce tournoi, sans surprise après une préparation compliquée. Mais avec le niveau de jeu individuel qu’il affiche actuellement, s’il maintient la nouvelle condition physique qu’il affiche et si les passerelles entre les Lakers et la Slovénie continuent à se développer, Luka Doncic risque vraiment d’être redoutablement injouable dans les années à venir.