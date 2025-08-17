Luka Doncic a eu une grosse frayeur !

Contre la Lettonie (88-100) dans un match de préparation pour l'Eurobasket 2025, le meneur de la Slovénie Luka Doncic a été touché au genou.

Les fans de la Slovénie et des Los Angeles Lakers ont certainement eu des sueurs froides... A l'occasion d'un match de préparation pour l'Eurobasket 2025 face à la Lettonie (88-100), le meneur slovène Luka Doncic a quitté ses partenaires, dès le troisième quart-temps, en raison d'une blessure au genou !

Sur une action défensive, le Letton Mejeris Mareks a fait tomber la star des Los Angeles Lakers, qui a ensuite vu son partenaire Gregor Hrovat lui tomber sur le genou. Immédiatement, l'ancien Madrilène, auteur de 26 points et 5 passes décisives, a demandé à quitter le terrain.

Mais après un passage par les vestiaires, Doncic a rapidement rassuré son monde en revenant sur le banc. Et les nouvelles ont été ensuite positives. Selon les informations de l'insider Marc Stein, le talent de 26 ans souffre simplement d'un coup.

Et d'après le journaliste Dan Woike, le natif de Ljubljana va rester avec la sélection slovène et devrait bel et bien tenir sa place pour l'Euro. On peut imaginer que les Lakers vont suivre, avec une très grande attention, le suivi du coup reçu par Luka Doncic.

Par contre, pour la Slovénie, cette préparation est décidément compliquée : en plus de cette frayeur, la sélection a perdu ses 4 matches de préparation jusqu'à maintenant (Allemagne par deux fois, Lituanie et donc Lettonie).

