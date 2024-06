Luka Doncic-Kyrie Irving, le premier backcourt « milliardaire » ?

Luka Doncic et Kyrie Irving viennent de boucler leur première saison NBA pleine ensemble. Le moins que l'on puisse dire c'est que les choses se sont bien passées, puisque les Dallas Mavericks ont atteint les Finales NBA. L'entente entre les deux hommes est au beau fixe, mais le fait que la mayonnaise ait pris pourrait avoir des incidences sur les finances des Mavs, mais aussi sur l'histoire des contrats dans la ligue.

D'après Sportrac, Dallas pourra offrir à Luka Doncic le plus cher contrat de l'histoire de la NBA à l'été 2025, avec une prolongation qui devrait lui assurer 346 millions de dollars sur 5 ans. Lors de la même intersaison, si Kyrie Irving décline sa player option et devient free agent, il sera en mesure de signer un nouveau bail avec les Mavs pour 4 ans et 240 millions de dollars. Le tandem deviendrait alors le backcourt le mieux rémunéré de tous les temps.

Mieux, sur leurs gains en carrière à la fin desdits contrats, Doncic et Irving auront normalement cumulé un milliard de dollars au total. A 31 ans, en 2029, le Slovène aura amassé 544 millions de dollars, soit à peine moins que Kyrie, qui aura alors 36 ans et 553 millions dans son butin théorique.

On espère pour eux et pour les fans des Mavericks que les résultats qui suivront cette superbe saison 2023-2024 justifieront l'investissement.