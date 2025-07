Luka Doncic, la même transformation physique s’il était resté à Dallas ?

Luka Doncic a engagé cet été un véritable travail de transformation physique. S’il continue de travailler ce qui faisait de lui un athlète sous-estimé (capacité de décélération, …), la nouvelle star des Los Angeles Lakers a entrepris d’être en meilleure condition physique encore et de faire attention à sa nutrition.

Résultat, son corps a changé et se rapproche de ce que le grand public considère comme un physique d’athlète.

Pour beaucoup, c’est la conséquence du trade choquant qui l’a envoyé des Dallas Mavericks aux Los Angeles Lakers. Si Nico Harrison pensait que les Mavs ne pouvaient pas gagner avec lui, c’était disait-on parce que le GM avait une piètre opinion de la condition physique du Slovène. Ce qui aurait poussé ce dernier à se mettre en mission cet été.

Ce ne serait pas le cas selon Dan Woike pour The Athletic :

« Tout ça (l’article et les photos sur Men’s Health), le corps, la publicité, le regard déterminé, la sueur qui brille à la lumière des flashs, ça fait entièrement partie d’un plus grand plan. Ce plan, selon certains dans l’entourage de Luka Doncic, allait être accompli peu importe ce qui se passait dans sa carrière pro. Pour tous les autres, c’est clairement une réponse à l’humiliation et la souffrance causées par la décision des Dallas Mavericks de le faire quitter la ville où il avait prévu de passer la totalité de sa carrière. »

Le journaliste poursuit :

« Plusieurs sources dans le cercle des proches de Doncic pensent qu’il était parti pour avoir cette transformation physique, que le General Manager de Dallas Nico Harrison parie contre lui ou pas. »

Impossible de savoir s’il aurait fait pareil ou pas s’il était resté à Dallas. Mais on peut légitimement penser que Luka Doncic avait déjà grandi sur le sujet. D’ailleurs, s’il s’était mis à bosser si dur uniquement à cause de ce trade reviendrait à dire à Nico Harrison qu’il avait raison. Ça ne peut pas être la raison principale.

Il est plus probable que cette intersaison soit l’aboutissement d’une réflexion entamée depuis quelques temps. Le signe d’un joueur qui avait déjà commencé à mûrir. D’ailleurs, la « Team Luka » qui l’entoure dans cette aventure, il a commencé à la monter dès l’été 2023.

Un an plus tard, il était en Finales NBA. Et dans la foulée, il s’est investi avec la Slovénie pour tenter, vainement, de la qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Le processus était déjà enclenché depuis quelques temps, donc. Et ce même si l’année 2024-25, marquée par plusieurs pépins physiques, n’a pas été à la hauteur.

Une chose est sûre, les Los Angeles Lakers devraient avoir dans leur rang un homme nouveau.