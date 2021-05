Alléluia, Luka Doncic veut prendre la meilleure résolution de sa carrière

Luka Doncic jure qu'il a compris qu'il devait arrêter de se plaindre auprès des arbitres et ça serait un vrai plus s'il travaillait là-dessus.

Luka Doncic a une faiblesse criante qui le rend insupportable à regarder par moment malgré tous ses éclairs de génie sur les terrains : il se plaint CON-STA-MENT. Et ça devient fatiguant pour tout le monde, et évidemment d’abord pour les arbitres qui ne veulent plus laisser passer ses jérémiades incessantes. Le Slovène est dans le radar des officiels. Et avec déjà quinze fautes techniques à son compteur, il n’est plus qu’à un mot de trop d’être automatiquement suspendu un match (à partir de 16 fautes techniques).

Conscient de ce trouble du comportement, le jeune homme jure pourtant qu’il va faire des efforts et qu’il va arrêter de râler.

« Je m’en rends compte. C’est quelque chose que je ne suis pas censé faire. C’est dur pour moi avec toutes les émotions que j’ai en jouant. Mais c’est clair que je dois arrêter. Je dois bosser là-dessus », confie l’intéressé.

Ce n’est pas la première fois qu’il tient ce discours. Déjà en décembre 2019, Luka Doncic avait promis qu’il ne passerait plus son temps à pleurer après chaque coup de sifflet. Mais le naturel reprend vite le dessus. Après tout, Chris Paul a bien fait toute une carrière comme ça. Mais dans l’intérêt du jeune prodige des Dallas Mavericks, et aussi dans celui de ses coéquipiers qui eux aussi en ont parfois ras-le-bol, il serait vraiment préférable de travailler sur lui-même pour contrôler un peu mieux ses émotions.