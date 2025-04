Cette autre conséquence catastrophique du trade de Luka Doncic

Il n’y a pas assez de mots et d’expressions pour raconter le choc engendré par le transfert de Luka Doncic vers les Los Angeles Lakers. Alors essayons d’être plus concrets. Sur le terrain, cet échange impliquant Anthony Davis, Max Christie et un petit tour de draft (la seule contre contrepartie récupérée pour un prodige comme le Slovène) tourne déjà à la catastrophe. AD s’est blessé dès son premier match et les Dallas Mavericks sont descendus à la dixième place de la Conférence Ouest. Ils sont assurés de finir la saison avec un bilan négatif, un an seulement après avoir été en finales NBA sous l’impulsion de « Luka Legend. »

Dans le même temps, les Angelenos font figure de candidats très solides pour le titre, ou au moins les finales. Deux directions complètement opposées mises en lumière la nuit dernière avec le retour de Doncic dans le Texas et ses 45 points passées à son ancienne équipe lors d’une victoire de L.A. (97-112).

Mais au-delà du terrain, il y a une autre conséquence dramatique au transfert de Luka Doncic. Financière cette fois. Selon les premières estimations rapportées par ESPN, le move va coûter plusieurs centaines de millions aux Mavericks sur les années à venir. Rien que cette saison, la perte est estimée autour de la dizaine de millions. Le merchandising ne se vend plus aussi bien. Les fans sont mécontents et un grand nombre ont résilié leur abonnement dans la foulée du trade. Des sponsors se sont même retirés en février. Bref, l’organisation plonge.

Et ça, ça va toucher directement les propriétaires. Patrick Dumont défend pour l’instant la position de Nico Harrison, mais pour combien de temps ? Le GM, qui a assumé sa décision, a regardé le match d’hier depuis le tunnel de la salle. Même sans être assis au premier rang, ce qui lui est encore impossible aujourd’hui, il n’a certainement pas échappé aux chants « Fire Nico » qui ont été répétés tout au long de la soirée.

