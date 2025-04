Les frissons... Luka Doncic a fait un retour aussi diabolique qu'émouvant - et sans doute crève-coeur pour les fans - à Dallas cette nuit. Pour sa première venue sous le maillot des Los Angeles Lakers, le Slovène a d'abord eu droit à une vidéo hommage qui ne l'a pas laissé de marbre. C'est un euphémisme, puisque Doncic avait les yeux rougis et a clairement caché des larmes face au poids du moment. "Je ne sais pas comment j'ai fait, parce qu'au moment où j'ai regardé cette vidéo, ne me suis dit que je ne pouvais jouer", a-t-il expliqué au micro d'ESPN après la rencontre.

