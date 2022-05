Luka Doncic, le phénomène de précocité a encore frappé

Luka Doncic affole les compteurs depuis son arrivée en NBA. A 23 ans, le meneur des Dallas Mavericks s'impose tout simplement comme un monstre de précocité. Et au fil de ses performances, le Slovène continue de marquer l'histoire de cette Ligue.

La nuit dernière, le jeune talent de 23 ans a ainsi marqué 30 points contre les Golden State Warriors (119-109). Une performance majeure pour permettre aux siens de rester en vie dans cette Finale de la Conférence Ouest (1-3).

Et dans l'histoire de la NBA, le patron des Mavs rejoint ainsi Kobe Bryant et Kevin Durant avec 17 matches à 30 points ou plus en Playoffs avant de fêter son 24ème anniversaire. Devant lui, il ne reste plus qu'un joueur : LeBron James (21 rencontres).

Tuesday was Luka Doncic's 17th career 30-point game in the playoffs, tying Kevin Durant and Kobe Bryant for the 2nd-most by a player at age 23 or younger all-time.

LeBron James is the only player with more (21). pic.twitter.com/5qJh0WPNY2

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 25, 2022