La NBA a infligé une amende de 50 000 dollars à Luka Doncic après un geste jugé inapproprié envers les arbitres lors d’un match des Lakers contre les Knicks.

La NBA a décidé de frapper Luka Doncic au portefeuille.

La star des Los Angeles Lakers a écopé d’une amende de 50 000 dollars après un geste jugé inapproprié envers un arbitre lors de la victoire face aux New York Knicks.

L’incident s’est produit au milieu du troisième quart-temps, à 4 minutes et 35 secondes de la fin de la période. Après un contact non sifflé près du cercle, Doncic a manifesté son mécontentement envers les officiels. Comme trop souvent.

Selon le communiqué officiel de la ligue, le meneur slovène a effectué un geste de signe d’argent en direction des arbitres, insinuant que la décision n’avait pas été sifflée.

La NBA a considéré ce comportement comme « inapproprié et non professionnel », ce qui a conduit à la sanction financière.

Malgré cet épisode, Doncic a brillé lors de la rencontre. Il a terminé meilleur marqueur des Lakers avec 35 points, auxquels il a ajouté 8 rebonds en 38 minutes.

Los Angeles s’est imposé 110-97 face à New York et poursuit sa course dans la conférence Ouest.

Si cette amende vient sanctionner un comportement qui fatigue de plus en plus d’amateurs, elle n’enlève rien à la saison impressionnante du Slovène. En 51 matches, Doncic tourne actuellement à 32,5 points, 8,4 passes et 7,9 rebonds de moyenne.

Des chiffres qui confirment son statut de moteur offensif des Lakers cette saison.

