Luka Doncic, sa première prise de parole après le choc

Luka Doncic a bien rejoint les Los Angeles Lakers. Si certains avaient encore du mal à accepter la nouvelle, le Slovène a fait sa première apparition médiatique avec la franchise californienne. Lors d'une grande présentation face à la presse, la superstar de 25 ans n'a pas échappé aux questions autour de ce trade particulièrement surprenant.

Sans trop manier la langue de bois, l'ancien Madrilène a reconnu son immense surprise face à la décision des Dallas Mavericks. Il n'a d'ailleurs pas hésité à répondre à certaines rumeurs, par rapport à sa forme physique ou à ses intentions, à la base, concernant son futur contrat.

Puis bien évidemment, Doncic s'est rapidement projeté sur son avenir, désormais aux Lakers. Il a ainsi évoqué son association avec LeBron James, mais aussi sa joie de retrouver son ex-coéquipier JJ Redick, qui va être son coach.

On vous propose de retrouver les moments les plus intéressants de sa première sortie.

Luka Doncic a été aussi surpris...

"Tout le monde a été surpris. Vous pouvez imaginer à quel point j'ai été surpris. J'étais quasiment en train de m'endormir, donc quand j'ai reçu l'appel, j'ai dû vérifier si nous n'étions pas le 1er avril. Au début, je n'y ai pas vraiment cru.

C'était un grand choc. Dallas était ma maison, donc c'était vraiment des moments difficiles pour moi. C'était dur, surtout sur la première journée... Mais maintenant, je vais pouvoir jouer dans le plus grand club du monde et je suis impatient d'entamer cette nouvelle aventure.

Honnêtement, c'était vraiment difficile au début. Le premier jour a été très dur. J'ai eu l'impression que ces dernières 48 heures représentaient un mois. Sur le plan émotionnel, c'était très dur, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux.

Je suis très heureux d'être ici, de cette opportunité. Ce sont les Lakers. C'est l'un des meilleurs clubs de l'histoire, alors je suis très heureux d'être ici."

Jouer avec LeBron James

"C'est comme un rêve qui devient réalité. Je l'ai toujours admiré. Il y a tellement de choses que je peux apprendre de lui. Je suis impatient d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et de jouer avec lui. C'est un sentiment extraordinaire.

Je pense que nous rendons tous les deux nos coéquipiers meilleurs. Je crois que nous avons un QI basket très élevé, donc ça va aider tout le monde. Sur les derniers jours, je n'ai pas trop pensé à ça, je suis impatient de bosser avec lui.

Il m'a directement appelé (après le trade, ndlr). Il était à New York donc il m'a immédiatement contacté. On n'a pas trop parlé car il m'a dit qu'il comprenait ce que je ressentais. Mais c'était vraiment sympa de sa part de m'accueillir comme ça à LA."

Une réponse aux "explications" des Mavs

"Comme vous l'avez dit, je pensais passer l'intégralité de ma carrière à Dallas. Car pour moi, la loyauté c'est important et je tente d'être fidèle à cette valeur. Mais pour moi, c'est un nouveau départ. Je vais jouer à LA, avec des fans grandioses, et en plus j'ai l'océan ici (rires). Puis gagner des titres, c'est mon objectif.

C'est leur décision, je n'ai aucun commentaire à faire sur ça. Ils ont pris cette décision, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est leur choix, donc je ne peux rien y faire. Car j'ai annoncé que je n'allais pas signer la prolongation supermax l'été prochain ? Absolument pas. Réponse facile.

Ma condition physique ? C'est un argument. Je sais que ce n'est pas vrai. Mais c'est un argument. Si j'ai des choses à prouver ? Bien évidemment. Je dois gagner un titre. Tu viens ici seulement pour ça. Je n'ai rien d'autre à prouver. Il s'agit du but."

Jouer pour JJ Redick, son ex-coéquipier

"Tout d'abord, il ne pouvait plus du tout bouger quand j'ai joué avec lui (rires). Non, on avait une super relation, je l'ai toujours respecté. On ne me voit pas dans des podcasts, pourtant j'ai fait le sien à deux reprises. Donc on peut voir le respect que j'ai pour lui, j'ai hâte de jouer sous ses ordres."

