Luka Doncic réagit au renvoi de Nico Harrison

Luka Doncic a été logiquement interrogé sur le renvoi de Nico Harrison, l'homme qui l'a fait partir de Dallas.

Après la lourde défaite des Lakers contre Oklahoma City, Luka Doncic a été interrogé sur une autre actualité brûlante du moment : le renvoi de Nico Harrison, le General Manager des Dallas Mavericks. C’est lui qui, quelques mois plus tôt, avait pris la décision choc d’envoyer Doncic à Los Angeles, mettant fin de manière abrupte et inattendue à l'histoire d’amour entre la star slovène et la franchise texane.

Plutôt que de régler ses comptes ou d’en rajouter, Doncic a choisi la voie de la retenue et de l’élégance. Visiblement encore attaché à Dallas bien qu'il porte désormais le maillot des Lakers, il a livré une déclaration volontairement fuyante en ce qui concerne Harrison lui-même, mais pleine de respect pour les Mavs.

« Dallas, les fans, les joueurs… ils auront toujours une place spéciale dans mon cœur. Je pensais que j’allais y rester pour toujours, mais ça n’a pas été le cas. Ce sera toujours un endroit spécial pour moi. Ce sera toujours une maison. Aujourd’hui, je suis concentré sur les Lakers et j’essaie d’aller de l’avant. »

On se doutait bien que Luka Doncic n'allait pas vriller et lâcher un gros "bien fait pour sa gueule" au moment d'évoquer le renvoi de Nico Harrison, mais il est plutôt mature de sa part de ne pas avoir saisi la perche de critiquer son ex-GM.