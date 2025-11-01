Luka Doncic seul dans l’histoire de la NBA avec Wilt Chamberlain !

En grande forme, le meneur des Los Angeles Lakers Luka Doncic a rejoint Wilt Chamberlain dans l'histoire de la NBA.

Luka Doncic réalise un début de saison tout simplement exceptionnel. Après ses deux premières sorties à 43 et 49 points, le meneur des Los Angeles Lakers a pourtant été coupé dans son élan par deux blessures au doigt et à la jambe. Absent pendant trois matches, le Slovène a signé un retour gagnant contre les Memphis Grizzlies (117-112) cette nuit.

Toujours irrésistible, l'ancien Madrilène a régalé : 44 points (14/27 aux tirs), 12 rebonds et 6 passes décisives. Avec cette copie, Doncic est ainsi devenu le second joueur de l'histoire de la NBA à démarrer la saison avec trois matches à plus de 40 points. Le premier ? Wilt Chamberlain.

En réalité, Chamberlain a même réalisé cette performance à deux reprises : en 1962-1963 (sur les 7 premiers matches !) et en 1961-1962 (5 premiers matches).

"Être dans la même discussion qu'une telle légende ? C'est plutôt agréable ! Mais bien évidemment, je me sens encore mieux avec la victoire. C'est l'essentiel, aider l'équipe à gagner. Parfois, cela passe par marquer des points, parfois par d'autres choses", a temporisé Luka Doncic pour ESPN.

Jusqu'à maintenant, l'ex-talent des Dallas Mavericks fait presque tout pour les Lakers. En trois matches, il a inscrit 136 points ! Dans l'histoire, ils sont seulement trois joueurs à débuter une saison avec plus de 125 points en trois rencontres : Doncic, Chamberlain et Michael Jordan.

Et surtout, certains se demandent si Doncic peut devenir le premier joueur à tourner à 40 points de moyenne sur une saison depuis Chamberlain.

"Ça va être difficile. Parfois, les défenses vont davantage faire des prises à deux. Parfois, je ne vais pas pouvoir marquer autant de points. J'ai marqué, je crois, trois ou quatre tirs incroyables, mais ils étaient terribles... Donc, je dois encore bosser là-dessus. Mais ça s'annonce difficile, je ne sais pas", a-t-il répondu.

Pour l'instant, les statistiques de Luka Doncic sont totalement folles : 45,3 points, 11,7 rebonds et 7,7 passes décisives de moyenne. Affolant.

