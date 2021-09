Luka Doncic, un « Picasso qui doit pouvoir compter sur les autres »

Jason Kidd a utilisé une métaphore surprenante pour évoquer le talent de Luka Doncic et ce qu'il attend de lui la saison prochaine.

Les Dallas Mavericks ont changé de coach cet été et la relation entre Jason Kidd et Luka Doncic sera primordiale. L'ancien meneur de la franchise a un plan pour tenter de tirer le meilleur de la pépite slovène. Lors du media day des Mavs lundi, il a tenté d'utiliser une comparaison pas forcément hyper claire, même si on a compris l'idée.

"Je ne sais pas si quelqu'un a dit à Picasso qu'il devait utiliser toutes les sortes de peinture. Mais je veux juste rappeler à Luka qu'il peut compter sur ses coéquipiers. Ils seront là pour l'aider. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de travailler avec un jeune Picasso. Ses peintures ont jusqu'ici été incroyables et elles vont encore s'améliorer".

On ne savait pas Jason Kidd amateur de peinture... En tout cas, le mot d'ordre est clair : Luka Doncic ne pourra pas tout faire seul, ou s'il le fait ce ne sera pas productif collectivement pour Dallas. Pour cela, il faudra aussi que les coéquipiers en question soient à la hauteur. On pense évidemment à Kristaps Porzingis, dont Kidd a également pour objectif de le relancer.

"Je veux que KP soit un joueur de basket. Il n’aura pas de limitation et il ne devra pas se contenter de tirer à trois-points. Il peut rouler vers le cercle, tirer à mi-distance, attaquer le panier, etc... Je le vois comme un joueur offensif et je veux qu’il puisse être lui-même", a prévenu J-Kidd.

Au sein du supporting cast de Luka Doncic, on retrouve désormais Frank Ntilikina, Moses Brown et Reggie Bullock, les trois recrues majeures de l'intersaison. Est-ce que ce sera suffisant pour permettre à Doncic et aux Mavs de faire mieux qu'un 1er tour de playoffs ?

Comment Jason Kidd va relancer Kristaps Porzingis