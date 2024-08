Luke Kennard prolonge 1 an à Memphis pour 11M$

Luke Kennard portera toujours les couleurs des Grizzlies la saison prochaine. Le sniper a été prolongé mercredi pour 1 an et 11M$ par la franchise du Tennessee.

Comme pressenti, Luke Kennard évoluera toujours aux côtés de Jaren Jackson Jr l'an prochain. Le meilleur shooteur à trois points de la ligue en 2022 et 2023, avec respectivement 44,9% et 49,4% d'adresse derrière l'arc, a re-signé mercredi pour 1 an et 11M$.

Dans le 5 majeur comme en sortie de banc, l'ancien de Duke a réalisé une saison solide dans le marasme de Memphis la saison dernière, signant 11,0 pts, 2,9 rbds et 3,5 asts en 25 minutes de temps de jeu moyen. Une performance suffisante pour se voir reconduit sous les ordres de Taylor Jenkins en 2024-2025.

Drafté par Detroit avec le 12ème choix en 2017, passé ensuite par les clippers aux côtés de Kawhi Leonard et Paul George avant d'être échangé à la trade deadline de février l'an dernier, Luke Kennard vivra sa 3ème saison à Memphis. Le joueur de 28 ans aura pour mission de ramener les Griz' dans les sommets de la conférence ouest après une année noire (27-55, 13eme à l'ouest), gâchée par les blessures de Ja Morant (9 matchs disputés seulement) et Desmond Bane (42).