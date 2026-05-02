Bien parti pour se qualifier, l'Orlando Magic a gaspillé une avance de 24 points contre les Detroit Pistons (79-93)

Si cette série se termine mal, l'Orlando Magic risque de nourrir de très gros regrets... Dans un Game 6 à la maison pour valider une qualification au deuxième tour, les Floridiens ont été renversés par les Detroit Pistons (79-93).

Et pourtant, dans le troisième quart-temps, Desmond Bane et ses partenaires semblaient très bien partis pour sortir la formation de Motor City. Avec 24 points d'avance, le Magic disposait d'un matelas très confortable.

Avant un trou noir inexplicable. Orlando a raté 23 tirs consécutifs en 12 minutes, un nouveau record dans l'histoire des Playoffs. Et surtout, ils ont encaissé un 3-35 dévastateur pour finalement perdre ce match...

"Ils ont tout simplement joué avec plus de détermination que nous. Ils se sont battus plus que nous. Que ce soit au niveau des rebonds offensifs ou de leur pression pour provoquer des interceptions, ils nous ont vraiment fait perdre nos repères et ont perturbé notre rythme", a avoué Bane pour ESPN.

Après la mi-temps, Orlando a totalement perdu le fil sur le plan offensif. Le trio composé de Bane, Paolo Banchero et Jalen Suggs a combiné un très vilain 2/26 aux tirs, dont un 0/13 à trois points, en seconde période.

Et très rapidement, le Magic va devoir digérer ce fiasco pour défendre ses chances au Game 7 à Detroit.

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