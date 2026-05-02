Le gros trou noir du Magic…

Bien parti pour se qualifier, l'Orlando Magic a gaspillé une avance de 24 points contre les Detroit Pistons (79-93)

Le gros trou noir du Magic…

Si cette série se termine mal, l'Orlando Magic risque de nourrir de très gros regrets... Dans un Game 6 à la maison pour valider une qualification au deuxième tour, les Floridiens ont été renversés par les Detroit Pistons (79-93).

Et pourtant, dans le troisième quart-temps, Desmond Bane et ses partenaires semblaient très bien partis pour sortir la formation de Motor City. Avec 24 points d'avance, le Magic disposait d'un matelas très confortable.

Avant un trou noir inexplicable. Orlando a raté 23 tirs consécutifs en 12 minutes, un nouveau record dans l'histoire des Playoffs. Et surtout, ils ont encaissé un 3-35 dévastateur pour finalement perdre ce match...

"Ils ont tout simplement joué avec plus de détermination que nous. Ils se sont battus plus que nous. Que ce soit au niveau des rebonds offensifs ou de leur pression pour provoquer des interceptions, ils nous ont vraiment fait perdre nos repères et ont perturbé notre rythme", a avoué Bane pour ESPN.

Après la mi-temps, Orlando a totalement perdu le fil sur le plan offensif. Le trio composé de Bane, Paolo Banchero et Jalen Suggs a combiné un très vilain 2/26 aux tirs, dont un 0/13 à trois points, en seconde période.

Et très rapidement, le Magic va devoir digérer ce fiasco pour défendre ses chances au Game 7 à Detroit.

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da.padeau
Est ce que vous ressentez dans mon commentaire la détresse d’un fan ? J’ai regardé chaque match du magic cette saison. Heureusement qu’en football je supporte le psg car sinon j’ose meme pas imaginer mon moral. FORCE A TOI SHAI au final en supportant l’OM en prime 🤣 mais plus sérieusement j’essaye encore de comprendre la débâcle. J’aime beaucoup Jalen Suggs mais j’ai remarqué que les erreurs commencent souvent par lui ... il a fait une remontée de balle qui devrait être simple mais IL LA PERD et derrière ROBINSON MET UN 3 PTS. Et la l’hecatombe commence .. j’en ai marre de cette equipe
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da.padeau
En tant que fan du Magic, j’en ai pas dormi de la nuit ... C’est pas possible de se saborder comme ça. Et franchement la c’est un problème mental car on tenait bien le match. Des que ça commence a se compliquer un petit peu alors la machine déraille complètement. C’est tout le temps comme ça, c’est pas un cas isolé. Mener une série 3 a 1 et etre parti pour perdre maintenant ... car je me fais pas d’idée. Mentalement ils sont tellement nuls et doivent etre abattus que ca m’étonnerait qu’ils arrivent a arracher le match 7 en plus dans une salle chauffée a blanc. Embaucher des psys dans leur staff pour la saison prochaine
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