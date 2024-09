Et maintenant Trey Murphy aux Knicks ?

Les New York Knicks n'ont apparemment pas encore fini leurs emplettes, alors que le training camp débute cette semaine. Quelques heures après avoir bouclé un accord avec les Minnesota Timberwolves pour faire venir Karl-Anthony Towns, les Knicks seraient maintenant en pourparlers avec les New Orleans Pelicans pour un deal dans les jours qui viennent.

D'après Jakoba Reynolds de SI, de nombreuses équipes se sont renseignées au sujet de Mitchell Robinson, absent pour les 2 ou 3 premiers mois de la saison, afin de connaître la contrepartie réclamée par New York. Parmi toutes ces équipes, NOLA serait celle qui disposerait du joueur le plus attrayant pour les demi-finalistes de la Conférence Est la saison dernière : Trey Murphy. L'arrière des Pelicans, excellent shooteur et joueur polyvalent serait un bel ajout à un roster dont la rotation serrée est déjà impressionnante, avec Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart et Karl-Anthony Towns.

Les Knicks n'ont en tout cas apparemment pas dit leur dernier mot et Leon Rose veut saisir la moindre opportunité d'affirmer l'objectif qu'il a fixé à Tom Thibodeau cette saison : une finale de Conférence au minimum.

TRADE : KAT aux Knicks, Julius Randle chez les Wolves !