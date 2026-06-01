Malgré son deuxième MVP consécutif, Shai Gilgeous-Alexander estime que la saison du Thunder est un échec après l’élimination contre les Spurs.

Double MVP en titre, leader de la meilleure équipe de saison régulière et tout proche d’un retour en Finales NBA, Shai Gilgeous-Alexander a pourtant livré un verdict sans détour sur sa campagne 2025-26.

Pour la superstar du Thunder, la saison est un échec.

Quelques heures après l’élimination d’Oklahoma City Thunder face aux San Antonio Spurs lors du Game 7 des Finales de Conférence Ouest, le meneur canadien a expliqué qu’il ne jugeait pas son année à travers ses récompenses individuelles.

« C’était un échec. J’ai échoué dans mon objectif. Je n’ai pas accompli ce que je voulais accomplir. Mais c’est à travers ces expériences que j’apprends le plus sur moi-même et que je progresse le plus dans ma carrière quand j’échoue », a déclaré Gilgeous-Alexander.

Cette déclaration résume parfaitement l’état d’esprit du MVP 2026.

Sur le plan personnel, peu de joueurs ont pourtant réalisé une meilleure saison. Gilgeous-Alexander a remporté son deuxième trophée de MVP consécutif après avoir compilé 31,1 points, 6,6 passes décisives et 4,3 rebonds de moyenne.

Mais pour le leader du Thunder, ces distinctions ne compensent pas l’objectif principal manqué : mener Oklahoma City jusqu’au titre.

Le Thunder semblait pourtant avoir toutes les cartes en main. Champion en titre, auteur de 64 victoires en saison régulière, Oklahoma City s’était présenté comme l’un des grands favoris pour soulever à nouveau le trophée Larry O'Brien.

La marche des Spurs de Victor Wembanyama s’est finalement révélée trop haute.

Evidemment, rien ne remet en cause l’avenir de la franchise autour de Gilgeous-Alexander. Le Canadien reste la pierre angulaire du projet d’OKC et vient de s’engager sur une extension supermax record de quatre ans et 285 millions de dollars qui le lie à la franchise jusqu’en 2030-31.

En tout cas, son message est clair. Les trophées individuels, c’est bien. Mais une saison sans titre n’est pas une saison réussie pour lui.

Les notes de cette série épique entre les Spurs et le Thunder