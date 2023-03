Malik Beasley attaqué par les fans des Lakers

Pour la plupart des joueurs, porter les couleurs d’une institution pour les Lakers est un immense honneur. Mais pour certains, le rêve est terni par leurs fans extrêmement exigeants et donc particulièrement critiques. Malik Beasley a vu l’un des pires aspects de Los Angeles.

Initialement, il voulait simplement partager une photo de son fils pour célébrer son anniversaire. L’arrière ne s’attendait alors sans doute pas à lire des insultes sur son niveau de jeu dans les commentaires.

« Et si tu prenais ta retraite et que tu restais avec lui à la maison puisque tu es un minable sur le terrain ? », peut-on pourtant apercevoir sous la publication, en dessous d’une objection douteuse sur la paternité de son enfant. « Tu ferais mieux d’arrêter de gâcher la legacy de LeBron James, sinon… », trouve-t-on également, entre deux messages que nous ne nous risquerions pas à retranscrire. Beasley a ainsi essayé de tempérer les nombreuses remarques des fans.

« C’est l’anniversaire de mon fils et j’essaie d’en profiter », a-t-il épinglé en haut de la section commentaires. « Bien sûr, moi-même je veux rentrer mes tirs. Je suis plus dur avec moi-même que qui que ce soit. Laker Nation, ce n’est qu’une question de temps, je travaille trop pour que ça n’arrive pas. Je vous promets, quand le moment de monter en puissance viendra, il viendra. Concentrons-nous sur le fait d’atteindre les palyoffs… Je vous aime tous et vous demande simplement de montrer du respect envers moi et ma famille. »