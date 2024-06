Malik Monk va prolonger, les Kings gardent l’autre meilleur 6e homme de l’année

Les équipes commencent doucement à s'agiter en NBA, après la fin des playoffs. Entre les Lakers qui ont enfin choisi leur coach, OKC et Chicago qui ont bouclé un trade autour d'Alex Caruso et Josh Giddey et les rumeurs autour des Sixers, l'actualité est un peu plus riche ces dernières heures. Les Sacramento Kings sont eux aussi passés à l'action, mais pour un move plus conservateur et néanmoins intéressant. Malik Monk, qui avait manqué la fin de saison et le play-in tournament, va pouvoir surfer sur la meilleure saison de sa carrière en restant à bon port.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, l'arrière de 26 ans va parapher un contrat de 4 ans avec les Kings, pour un montant de 78 millions de dollars. A un peu moins de 20 millions la saison, il semble que ce soit une bonne affaire pour Sacramento, tant la cote de Malik Monk avait explosé ces derniers mois. Avant de céder la place à Naz Reid, l'ancien joueur des Hornets et des Lakers était le favori clair pour décrocher le titre de 6e homme de l'année.

La saison dernière, Monk était le remplaçant le plus prolifique de la ligue sur le plan des points et des rebonds. Il est même devenu l'un des deux seuls joueurs sur les 25 dernières années à compiler au moins 1 000 points et 300 passes décisives sur une saison en sortie de banc.

