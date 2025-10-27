Mark Aguirre, qui est l’homme dont Dallas va retirer le maillot ?

Les Dallas Mavericks ont annoncé lundi qu'ils allaient retirer le numéro 24 cette saison. Un geste symbolique pour rendre hommage à un joueur qui a façonné l’identité de la franchise, même si sa relation avec elle a longtemps été compliquée : Mark Aguirre.

Aguirre naît en 1959 à Chicago et se fait rapidement remarquer à la fac de DePaul, où ses pénétrations fulgurantes et son shoot précis font de lui une star universitaire. En 1981, il devient le 1er choix de Draft des Mavs et s’impose vite comme le visage offensif de l’équipe. Il marque les paniers qui font vibrer le public et mène Dallas jusqu'en finale de la conférence Ouest en 1988, où ils poussent les Lakers jusqu’au game 7.

Mark Aguirre double champion avec... Detroit

Aguirre n’est pas seulement un scoreur : il est connu pour ses gestes inattendus. Un soir, il stoppe une contre-attaque pour aider un adversaire tombé à se relever, un geste que son coach ne pardonne pas. Ce genre de friction, fréquente dans sa carrière, symbolise les tensions qu’il entretient avec l’équipe malgré son talent indéniable. En 1989, il quitte Dallas pour Detroit dans un échange avec le Hall of Famer Adrian Dantley. Avec les Pistons, il trouve un rôle différent mais efficace, et remporte deux titres consécutifs en 1989 et 1990. Même s’il évolue dans l’ombre des “Bad Boys”, il reste un joueur clutch et respecté.

Aujourd’hui, le retrait de son numéro est plus qu’un hommage : c’est une réconciliation. Les fans applaudissent celui qui a été l’un des bâtisseurs de la franchise, le scoreur implacable et le joueur parfois controversé qui, malgré les frictions, a profondément marqué Dallas. Mark Aguirre devient enfin une légende officielle des Mavs.