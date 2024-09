Markelle Fultz : De premier choix à agent libre indésirable ?

Markelle Fultz, premier choix de la draft 2017, est toujours sans équipe à l’approche de la saison NBA 2024-2025. Après cinq saisons avec le Magic, le meneur fait partie des plus gros agents libres encore sur le marché. Une situation préoccupante à moins de deux mois de la rentrée.

Le marché est particulièrement restreint pour Fultz. Sur les 30 équipes de la ligue, 17 ont déjà un effectif complet. Parmi les 13 restantes, aucune n’a manifesté un intérêt concret pour ses services. D’autant plus que certaines préfèreront certainement garder une place libre pour garder la possibilité de signer un joueur en cours de saison. Des rumeurs l’ont lié aux Bucks, Hawks, Raptors et Nuggets, mais aucune de ces franchises n’a de place disponible pour le recruter. Un retour à Orlando semble également exclu.

Markelle Fultz pourrait néanmoins attirer l’attention d’une équipe en manque de playmaking. Son profil en fait un candidat idéal pour une signature en cours de saison, notamment en cas de blessure. Cependant, son faible pourcentage à trois points (27,4 % en carrière) pourrait freiner les équipes intéressées.

Markelle Fultz still being a free agent is a crime…pic.twitter.com/UznEaA9cKl

— NBA World (@NBAW0RLD24) September 2, 2024