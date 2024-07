Matt Morgan a réalisé le match le plus fou depuis le début de la Summer League. Le joueur de 26 ans, passé par Le Mans en 2022-2023, est avec les Hornets cet été et il n'a clairement pas manqué l'occasion de briller lors du match face à Portland la nuit dernière.

Morgan a tout simplement inscrit 36 points et shooté à 11/11, dont 7/7 à 3 points et le tout en... 23 minutes ! Passé par la G-League et les Raptors 905 à sa sortie de la fac de Cornell (big up à Andy de The Office pour ceux qui savent) avant d'opter pour la Turquie (Konyaspor), la France (Le Mans) et dernièrement l'Angleterre (London Lions), le meneur s'est fait remarquer en guidant les Hornets vers la victoire (84-68). Il n'aura manqué que deux lancers francs réussis (7/9) à Matt Morgan pour réussir le match parfait.

Matt Morgan's PERFECT night in Vegas 🌟 36 PTS

11-11 FGM

7-7 3PM Leading the @hornets to the #NBA2KSummerLeague win! pic.twitter.com/VneaDPQidr — NBA (@NBA) July 20, 2024

Tidjane Salaün était titulaire avec Charlotte et a joué 25 minutes pour 9 points et 4 rebonds à 4/11, dont 0/3 à 3 points.