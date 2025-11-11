Les Mavericks modifient leur salle pour permettre à Nico Harrison d’éviter les fans

Les Mavericks ont installé une sortie privée pour Nico Harrison afin qu’il évite les fans, encore furieux du départ de Luka Doncic vers les Lakers.

Les Dallas Mavericks ont trouvé une solution originale à la grogne persistante de leurs supporters envers leur Président des Opérations Basket et General Manager Nico Harrison. Selon Marc Stein de The Stein Line, la franchise a fait installer un nouvel aménagement à l’American Airlines Center. Un escalier mobile placé à proximité immédiate des bancs permet désormais à Harrison de quitter son siège au bord du terrain sans avoir à passer par les travées d'un public qui ne l'apprécie pas vraiment...

Ce dispositif, habituellement utilisé lors des matchs de hockey disputés dans la même enceinte, est désormais adapté aux rencontres NBA des Mavs. Une mesure inédite, mais révélatrice du climat toujours tendu à Dallas depuis le transfert de Luka Doncic vers les Los Angeles Lakers en février dernier.

Architecte de ce deal très critiqué, Nico Harrison reste la cible d’une partie des fans, qui peinent à digérer le départ du joueur emblématique. L’ajout de ces escaliers privés semble donc avoir autant une fonction pratique que symbolique : celle de maintenir une certaine distance entre le dirigeant et un public encore remonté.

Pendant ce temps, Doncic continue de briller sous le maillot des Lakers, où il affiche une moyenne impressionnante de 37,0 points, 10,0 rebonds et 9,5 passes par match, avec 49 % de réussite au tir. Un contraste qui n’aide pas à calmer les esprits à Dallas, où les Mavericks affichent un début de saison morose et un climat interne de plus en plus électrique.

