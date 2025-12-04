Un coup d’éclat dans une soirée morose

La nuit avait tout pour ressembler à une nouvelle mauvaise nouvelle pour Sacramento. Défaite nette contre Houston (121-95), dynamique en berne, et encore un match où les Kings ont explosé après la pause. Mais au milieu de cette soirée grise, un nom a émergé : Maxime Raynaud.

Entré en jeu en sortie de banc, le pivot français a signé sa meilleure performance depuis son arrivée en NBA : 25 points, 6 rebonds, 3 passes, 10/15 au tir en une trentaine de minutes. Une perf qui a ravi nos journalistes dans le CQFR. Car comme l’a souligné Shaï :

« C’est très bien ce qu’il fait, il se montre, il profite de chaque opportunité. »

Les Kings menaient encore à la pause avant de s’effondrer, obligés de subir l’accélération logique des Rockets. Mais Raynaud, lui, est resté dans le match jusqu’au bout, et a transformé une nouvelle défaite en vraie carte de visite.

Un profil NBA-ready qui se voit déjà

L’une des clés, rappelée dans le CQFR, c’est que Raynaud n’arrive pas en NBA comme un rookie “classique”. Ce n’est ni un gamin de 18 ans, ni un projet brut à polir pendant trois ans.

« C’est un joueur qui était déjà prêt. Ce n’est pas un rookie traditionnel qui a encore 18, 19 ans », rappelle Shaï.

Son apport ne tient pas qu’à ce match isolé. Sur les dix derniers matchs, Raynaud commence à s’installer dans la rotation, avec plus de 9 pts et 3 rbds de moyenne, une adresse très solide (56 % au tir, 50 % à trois points sur la période) et une vraie efficacité dès qu’on lui donne du temps de jeu.

Dans une NBA où le poste 5 doit être capable de protéger le cercle, courir, poser des écrans, mais aussi sanctionner de loin, le Français coche beaucoup de cases. Et, surtout, il montre qu’il sait déjà tenir un rôle précis, comme le souligne Antoine :

« Le plus important sur les premières saisons, si tu n’es pas un joueur très fort, c’est de montrer que tu peux avoir un rôle. “OK, moi je peux tenir ce rôle. Et une fois que vous me donnez ce rôle, peut-être que j’évoluerai vers autre chose”. Là il montre qu’il est un pivot qui peut étirer les lignes. Ce que fait Quinton Post à Golden State, lui aussi peut le faire. »

Une éclaircie dans la crise des Kings

Le paradoxe de cette séquence, c’est qu’elle arrive dans un contexte compliqué pour les Kings. Les résultats ne suivent pas, Sabonis manque des matchs, la dynamique est fragile. Mais c’est souvent dans ces périodes-là que certains joueurs se révèlent.

« C’est important de se montrer, même quand tu es dans une équipe cata. Les autres équipes regardent, tout le monde voit ce que tu fais. C’est important si tu as pour objectif de rester en NBA, de ne pas végéter en G League ou rentrer en Europe », rappelle Shaï.

Pour Sacramento, l’émergence de Raynaud est un signe encourageant : même si la saison s’enlise, le Français peut devenir l’une des rares bonnes nouvelles de l’année. Il apporte de la taille, du tir, de la mobilité, et donne au staff une vraie option de rotation intérieure, là où la marge était limitée.

Et pour le joueur, la logique est simple : chaque match comme celui-ci rapproche un peu plus de l’idée qu’il ne s’agit pas seulement d’un joueur de passage, mais bien d’un intérieur qui peut s’installer sur le long terme.

Raynaud, une base sur laquelle construire

Les Kings ont beaucoup de questions à régler sur leur projet, leur identité et leur capacité à rejouer les premiers rôles à l’Ouest. Mais une chose apparaît de plus en plus clairement à mesure que la saison avance : Maxime Raynaud n’est pas là pour faire de la figuration.

Il n’a pas changé le score de la rencontre face à Houston, mais il a changé quelque chose de plus important pour lui : la perception. La sienne dans le vestiaire, celle du staff, et celle des observateurs.

Dans le CQFR, la conclusion allait dans ce sens : Raynaud est en train de prouver qu’il peut être bien plus qu’un simple “corps disponible” en fin de banc.

Il commence à se faire un vrai nom… et ce n’est peut-être que le début.

