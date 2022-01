Même dans la défaite, Nikola Jokic claque une perf plus vue depuis 50 ans

Nikola Jokic se bat comme un beau diable cette saison, pour maintenir les Denver Nuggets la tête hors de l'eau. Le MVP 2021 est même à nouveau le champion des statistiques avancées et chaque minute passée hors du terrain se solde par un petit désastre pour son équipe. Malgré ça, il y a fort à parier que si Denver ne finit pas dans le top 4 ou 5 à l'Ouest, le Joker ne sera pas MVP une deuxième saison de suite. Il pourra se consoler avec des records à la pelle et des performances parfois plus vues en NBA depuis... plus de 50 ans.

La nuit dernière, lors de la défaite des Nuggets à domicile contre le Jazz, Nikola Jokic a compilé 26 points, 21 rebonds et 11 passes décisives. Ce triple-double, son 7e de la saison, n'est pas banal bien que le Serbe ait l'habitude de prestations de ce genre. C'est tout simplement la première fois depuis 51 ans qu'un joueur aligne ces chiffres avec au moins 26 points, 21 rebonds et 11 passes dans un match NBA.

Le dernier à y être parvenu, Billy Cunningham, l'un des 75 membres de la liste des meilleurs joueurs all-time de la NBA, l'a fait le 20 décembre 1970. "Kangaroo Kid", champion 1967 avec les Sixers, avait sorti une ligne folle face aux Blazers, avec 31 points, 27 rebonds et 11 passes.

Il y a fort à parier que dans quelques années, d'ici 25 ans sans doute, lorsque la NBA aura élargi sa liste, Nikola Jokic rejoindra Billy Cunningham et d'autres légendes de la ligue dans ce club prestigieux.

