Emmanuel Macron, le président français, a commenté la bourde de la production américaine concernant la France lors du All-Star Game 2026.

Dimanche, lors de l'introduction des joueurs au All-Star Game 2026 à Los Angeles, beaucoup de Français (les Américains ne font pas la différence pour la plupart) ont tiqué sur la représentation du territoire français en fond derrière Victor Wembanyama. L'Hexagone y est notamment amputé d'une bonne partie de l'Est de la France, ce qui risque de chagriner notre Antoine Pimmel bien aimé, qui a de nouveau posé ses valises à Strasbourg.

Et Antoine n'est pas tout seul. Informé de cette anomalie géographique, Emmanuel Macron, ou en tout cas son Community Manager, a posté un message sur X pour s'amuser de la situation. Le président de la République en a profité pour revendiquer, au nom de la France, le rayonnement de Victor Wembanyama.

"Je veux rassurer nos voisins, nous n’avons pas fourni la carte. En revanche Wemby est bien notre fierté française !", a déclaré l'ancien Ministre de l'Economie.

Je veux rassurer nos voisins, nous n’avons pas fourni la carte. En revanche Wemby est bien notre fierté française ! 🇫🇷 https://t.co/A4SkB7u68g — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2026

On sait qu'Emmanuel Macron est beaucoup plus branché football que basket, mais à l'image de l'auteur de ces lignes, il a sans doute besoin d'oublier l'actualité autour de son club préféré, l'Olympique de Marseille, et de se plonger vers des choses plus réjouissantes, comme les performances de Victor Wembanyama.

Il y a 7 ans, lors de son premier mandat, le chef de l'Etat s'était essayé au basket lors d'un séjour au Nigeria. Disons qu'il a nettement moins de qualités balle en main que son ancien homologue, Barack Obama.