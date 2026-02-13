Même en cas de feu vert médical, Kyrie Irving pourrait ne pas revenir cette saison. Selon Tim McMahon d’ESPN, plusieurs dirigeants rivaux estiment que les Dallas Mavericks devraient mettre un terme définitif à l’exercice 2025-26 de leur meneur.

D’après McMahon, l’opinion dominante parmi les exécutifs des autres franchises est que Dallas aurait intérêt à repousser le retour d’Irving jusqu’au training camp, même s’il était médicalement apte à rejouer avant la fin de la saison. Les Mavericks occupent actuellement la septième position dans l’ordre de la lottery avec un bilan de 19 victoires pour 34 défaites, un contexte qui pourrait inciter la franchise à ne pas forcer un retour en vue d’une hypothétique course au play-in.

Irving, 33 ans, s’était rompu le ligament croisé antérieur gauche en mars dernier. Son retour était initialement envisagé au milieu de la saison 2025-26. Toutefois, la situation sportive de Dallas pourrait modifier ce calendrier.

La franchise continue néanmoins de considérer Kyrie Irving comme une pièce importante de son projet. La décision, si elle se confirme, viserait davantage à préserver le joueur sur le long terme qu’à remettre en cause son statut.

Avant sa blessure la saison passée, Irving tournait à 24,7 points, 4,8 rebonds et 4,6 passes décisives en 50 matches sous le maillot des Mavericks. Reste désormais à savoir si Dallas officialisera prochainement cette mise au repos jusqu’à l’intersaison.

