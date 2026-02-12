LeBron James, 7 scénarios qui s’offrent à lui cet été

LeBron James ne respire pas la joie de vivre ou en tout cas la joie d'être un joueur des Lakers ces derniers temps. L'irrégularité des Purple and Gold cette saison et leurs limites visibles dans l'optique de jouer le titre, n'ont pas échappé au King. Il le sait. Sauf surprise, il ne remportera pas de cinquième bague à Los Angeles. Alors qu'il sera libre en fin de saison et que les rumeurs vont bon train, on a eu envie de se demander quelles étaient les options qui s'offriraient au plus grand joueur de sa génération.

LeBron James va… prendre sa retraite

À 41 ans, LeBron pourrait décider que le moment d'arrêter est parfait. Pas après une grosse blessure. Pas après une saison de trop. Le King est encore compétitif et influent dans le jeu, même si l'équipe tourne davantage autour de Luka Doncic. Mais a-t-il vraiment encore le feu sacré et, surtout, l'envie de jouer si ses chances de gagner le titre sont minces ? Dire stop, sans tournée d'adieu, ce serait un geste de contrôle absolu sur son héritage. Il verrouillerait 23 saisons en NBA sans avoir montré de déclin visible, ni entaché son image. Ses plus grands rêves se sont tous réalisés : être champion avec Cleveland, accoler son nom à ceux des autres légendes de L.A., et enfin jouer avec son fils aîné. Personne ne lui reprochera d'arrêter à ce moment-là.

Probabilité : 30%

LeBron James va… jouer une saison de plus aux Lakers

LeBron a beau tirer un peu la tronche dernièrement, il y a une possibilité pour qu'il reste à Los Angeles. Sa famille, son confort et son business sont là. Si les Lakers restent compétitifs, une dernière saison calibrée, avec un rôle ajusté et un salaire peut-être revu à la baisse (il touche 52 millions cette saison), est envisageable. Il s'entend bien avec le head coach, JJ Redick, avec le nouveau franchise player, Luka Doncic, et il n'y a finalement qu'avec Jeanie Buss, et encore via son agent Rich Paul, que les choses se sont tendues. Mark Walter a racheté la franchise et voudra peut-être s'assurer une saison de plus, peut-être la dernière, d'un joueur aussi iconique.

Probabilité : 25%

LeBron James va prendre sa retraite… mais revenir à Las Vegas

Et si LeBron avait simplement besoin de se ressourcer un peu ? On pourrait imaginer le "Chosen One" annoncer qu'il raccroche, recevoir un concert de louanges, profiter un peu de ses gamins... puis attendre sagement que la franchise d'expansion prévue à Las Vegas n'entre officiellement en vigueur. Il faudra au moins deux ans pour ça et LeBron James approchera alors d'un âge tombradyesque, mais il a déjà évoqué son envie de s'impliquer dans un projet à Vegas à l'avenir. Pourquoi pas comme actionnaire ou membre du front office, avec une pige comme joueur pour lancer l'aventure ? Ce serait un pont parfait entre LeBron joueur et LeBron businessman pour son après-carrière.

Probabilité : 5%

LeBron James va… signer aux Golden State Warriors

Imaginer LeBron James avec Stephen Curry a longtemps relevé de la science-fiction. On y a eu droit pendant les Jeux Olympiques, où les deux anciens rivaux ont joué les co-capitaines jusqu'à l'or à Paris. Il y a eu des rumeurs relativement récentes sur un intérêt des Warriors, où jouent aussi Draymond Green, très bon ami du King et Brian Windhorst d'ESPN considère la Bay Area comme une destination plausible. Puisque les Warriors cherchent à offrir à Curry un dernier chapitre un peu enthousiasmant, convaincre LeBron d'y participer serait un joli coup. Est-ce qu'il a envie de rejoindre "l'équipe de quelqu'un d'autre" et les Warriors seraient-ils des contenders avec cette escouade talentueuse mais terriblement âgée ? Voilà les questions qui se poseront. Golden State, c’est séduisant stratégiquement. Symboliquement, c’est plus complexe.

Probabilité : 15%

LeBron James va… revenir aux Cleveland Cavaliers

Boucler la boucle. Revenir là où tout a commencé, entouré d’un noyau plus jeune, sans porter seul la charge. Même s'il a déjà accompli le comeback ultime avec le titre de 2016, Cleveland lui offrirait une fin romantique et crédible sportivement. LeBron ne serait plus le sauveur, mais le guide pour accompagner ceux qui seront encore là la saison prochaine. Son retour aurait moins de charme et pourrait sembler réchauffer à certains, mais symboliquement, ç'aurait quand même un peu de gueule.

Probabilité : 20%

LeBron James va rejoindre… les Dallas Mavericks

LeBron est fan des Dallas Cowboys en NFL et retrouverait son ancien protégé Kyrie Irving, en plus de découvrir Cooper Flagg, l'un des joueurs amenés à prendre sa suite dans les hautes sphères de la NBA. Ce sera compliqué de gagner rapidement vu que les Mavs sont en mode reconstruction, mais avec Flagg, Irving, peut-être Klay Thompson et d'autres recrues, l'effectif aura sans doute un peu plus d'allure la saison prochaine et aussi des objectifs plus élevés.

hoix froid, calculé, compétitif. Dallas offrirait à LeBron une superstar créative pour partager la charge et viser immédiatement le titre. Moins d’usure, plus d’efficacité. Ce serait un pari basket pur, sans nostalgie ni symbolique affective. Juste une dernière tentative optimisée. Risque : l’image d’un raccourci opportuniste. Avantage : une vraie chance de finir avec une bannière supplémentaire.

Probabilité : 4%

LeBron James va… revenir au Miami Heat

On pourrait se dire que la Heat Culture, avec son exigence et sa discipline, LeBron a déjà donné. D'autant qu'il n'est pas parti en excellents termes avec Pat Riley. Néanmoins, en termes de cadre de vie, de chances d'avancer en playoffs (à l'Est) et même d'image, ce ne serait pas scandaleux de le voir faire un comeback à South Beach. Cette fois, à la place de Dwyane Wade et Chris Bosh, il y aurait Tyler Herro et Bam Adebayo.

Probabilité : 1%