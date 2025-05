Memphis a déjà choisi son coach, et maintenant ?

Quelques jours seulement après leur cuisante élimination (4-0) au 1er tour des playoffs contre Oklahoma City, les Memphis Grizzlies ont pris une décision forte pour la saison prochaine. Jusque-là intérimaire depuis le renvoi au timing étonnant de Taylor Jenkins, Tuomas Iisalo sera toujours le head coach de la franchise en 2025-2026.

Le Finlandais, que l'on a vu briller avec le Paris Basket jusqu'à remporter l'Eurocup, n'a pas fait de miracles sur la fin de saison et en playoffs, mais son front office, notamment le GM Zack Kleiman, le tient en très haute estime et avait semble-t-il prévu de lui proposer le job dès que possible, même si la décision a été précipitée en fin de saison régulière.

Maintenant, reste à savoir de quelles armes - sans mauvais jeu de mots - disposera Iisalo la saison prochaine. Ja Morant et Jaren Jackson Jr, les deux stars de l'équipe, ont-elles vocation à poursuivre l'aventure ensemble ? Le style assez résolument offensif du coach nordique incitera-t-il la direction à faire des changements majeurs au sein de l'effectif ?

Les Memphis Grizzlies avaient bien débuté la saison et ont longtemps été dans le top 4, avant de dégringoler au classement et de devoir passer par le play-in, où ils ont éliminé Dallas.

Pourquoi aimez-vous le basket ?