Grizzlies : des révélations explosives visent le propriétaire

Rob Pera, le propriétaire des Memphis Grizzlies, est visé par de lourdes révélations qui risquent de fragiliser la franchise.

Un nouveau dossier sensible secoue la NBA, et il ne concerne ni le terrain ni le marché des transferts. Le propriétaire des Memphis Grizzlies, Robert Pera, se retrouve au cœur d’une polémique majeure après des révélations relayées ces derniers jours, issues notamment d’un podcast du journaliste américain Pablo Torre.

Pour rappel, Torre s’est fait connaître du grand public NBA en révélant le scandale autour de Kawhi Leonard et des Clippers, mettant en lumière un emploi supposément fictif accordé à un proche du joueur au sein d’une société partenaire de la franchise, afin de faciliter sa signature et sa gestion extra-sportive. Une enquête qui avait fortement embarrassé la ligue et les Clippers, et renforcé la réputation de Torre comme journaliste d’investigation sur les zones grises de la NBA.

Selon cette nouvelle enquête, Pera aurait bâti une partie de sa fortune via son entreprise de matériel réseau Ubiquiti, en contournant à plusieurs reprises des régimes de sanctions internationales. Le point le plus sensible concerne la Russie : du matériel développé par l’entreprise serait massivement utilisé par l’armée russe sur le front ukrainien, notamment pour les communications nécessaires à l’usage de drones militaires, un élément stratégique dans le conflit en cours.

Complicité de crimes contre l'humanité ?

Sur son compte X, Pablo Torre va encore plus loin dans la présentation de ses révélations. Il affirme que la technologie liée au propriétaire des Grizzlies « alimente la guerre de drones menée par la Russie en Ukraine » et qu’elle serait associée à des actes que l’ONU qualifie de “crimes contre l’humanité”. Une déclaration extrêmement lourde, que le journaliste dit fonder sur un travail d’investigation mené en caméra cachée.

Le podcast rappelle également qu’Ubiquiti a déjà été reconnue coupable par le passé d’avoir fourni illégalement du matériel de communication à l’armée iranienne, en violation de sanctions américaines. Un précédent qui renforce aujourd’hui la gravité des soupçons évoqués.

À ce stade, aucune annonce officielle de poursuites, d’enquête judiciaire en cours ou de réaction de la NBA n’a été rendue publique. Mais l’affaire provoque une onde de choc chez les fans des Grizzlies et au-delà, certains appelant la ligue à se positionner rapidement.

La question dépasse largement Memphis : quelle responsabilité pour une ligue lorsque l’un de ses propriétaires est associé, même indirectement, à des activités liées à des conflits armés et à des violations de sanctions internationales ? Pera sera-t-il poussé à vendre la franchise ?