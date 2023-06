Miami et Golden State, places fortes NBA depuis plus de 10 ans

Le Miami Heat a beau avoir terminé huitième de sa Conférence, ce n'est plus vraiment un invité surprise à ce niveau de la compétition. La franchise floridienne est régulièrement présente au plus haut niveau. Un peu comme les Golden State Warriors au sein de la Conférence Ouest. D'ailleurs, depuis 2011, l'une de ces deux équipes a systématiquement été présentes en finales NBA à l'exception de 2021. Soit plus de 10 ans avec au moins l'une de ces deux formations en course pour le titre. L'ironie, en revanche, c'est qu'elles ne se sont jamais affrontées en finales.

Les Warriors ont gagné l'an dernier mais contre les Boston Celtics. Le Heat est passé à un panier à trois-points de Jimmy Butler de les rejoindre. Peut-être que ce sera pour... 2024 ?

L’adresse à trois du Heat est presque… irrationnelle