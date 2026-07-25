Le plan B du Heat après l’échec LeBron James

Pat Riley évoquait « un autre gros dossier à boucler » lors de la conférence de presse d’introduction de Giannis Antetokounmpo au Miami Heat. Le boss gominé de la franchise floridienne espérait sans doute ramener une nouvelle fois les talents de LeBron James vers South Beach. Mais c’est finalement en Pennsylvanie que le King va poursuivre, et probablement terminer, sa carrière en NBA. Retour à la case départ pour le Heat, qui doit donc absolument renforcer sa rotation extérieure d’ici le coup d’envoi de la saison. Le club se cherche des créateurs-scoreurs et les dirigeants se tournent désormais vers deux ou trois options.

LeBron James débarque aux Sixers !

Shams Charania parle de DeMar DeRozan, un nom souvent cité du côté de Miami, ou de Bradley Beal. Ce dernier a déjà été en contact avec le front office plus tôt pendant l’intersaison. Les deux joueurs sont libres et il ne serait pas étonnant qu’au moins l’un des deux prenne la direction du Heat dans les prochains jours.

Une autre piste mène à Klay Thompson, même si ce dernier évolue dans un registre différent. L’équipe manque aussi de shooteurs et rien de mieux pour étirer les lignes que de faire venir l’un des meilleurs snipers de l’Histoire. En revanche, ce dernier est toujours sous contrat avec les Dallas Mavericks. La franchise texane veut d’abord essayer de le transférer avant d’envisager un éventuel buyout en cours de saison.

DeRozan est sans doute le plus fort du lot à ce stade de leur carrière. Les trois sont des anciens All-Stars mais ils ne sont plus dans leur prime. Beal revient même d’une grave blessure et il n’a quasiment pas joué l’an passé.