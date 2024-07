Même lorsqu'il aura 85 ans, Michael Jordan continuera de se comporter comme un alpha parmi les alphas. Dwyane Wade était l'invité de Carmelo Anthony et Kid Mero cette semaine et a raconté l'énorme flex de "MJ" lors de la cérémonie pour célébrer les 75 meilleurs joueurs all-time désignés par la NBA en 2021. D-Wade, Melo et Jordan étaient tous les trois présents en tant que membres de cette prestigieuse liste.

"Ce moment lorsque je suis entré dans la pièce et que j'ai vu Kareem, Jerry West, Magic... Je me suis rendu compte que j'étais dans cette équipe. Le trashtalk dans la pièce était fou. Mais le vrai moment, c'est quand MJ est entré dans la pièce. On parle d'aura... Quand il est arrivé, tout a changé. Il y a eu un silence. Tout le monde s'est dit : Oh...

[Melo : 'Il fixait tout le monde depuis la porte d'entrée : Je vous casserais le cul si on jouait']

"Il y a cet extrait vidéo avec Magic qui avait buzzé. Ils ont démarré tout de suite. J'étais assis là, en train de me dire que j'écoutais Jordan et Magic se pourrir : 'Mets tes chaussures, on y va maintenant. Je vais te défoncer'. Ils étaient sérieux !"

Il faut reconnaître qu'on aurait bien aimé être une mouche posée sur le mur pour écouter les différentes discussions dans cette soirée entre légendes...