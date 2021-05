Il semblerait que Michael Jordan fasse une apparition dans Space Jam : A New Legacy ! On ne s'enflamme pas, ce sera peut-être très discret.

Les jours défilent et on approche de la sortie officielle de Space Jam 2 ou, plus précisément, Space Jam : A New Legacy. Le 14 juillet prochain, le film débarquera sur les écrans français, 25 ans après le premier opus. On a déjà parlé en long et en large de ce que l'on retrouvera dans cette suite, avec un paquet de guest stars. Evidemment, LeBron James, mais aussi Anthony Davis, Klay Thompson, Damian Lillard, Diana Taurasi, Nneka Ogwumike seront de la partie.

Il est aussi probable que l'on retrouve Draymond Green, Kyle Kuzma, Kyrie Irving et Chris Paul, dont les noms ont fuité concernant de courtes apparitions. Et Michael Jordan dans tout ça ?

Beaucoup se demandaient, au début du projet lancé par la Warner Bros, si le héros du premier volet ferait ne serait-ce qu'une petite apparition dans le second. Peu probable, pensait-on, puisque c'est bien LeBron qui est aux manettes et que MJ n'est plus trop d'humeur à chausser les sneakers depuis quelques années.

Il se pourrait quand même bien que l'ombre de Michael Jordan plane sur ce film. Selon l'acteur Don Cheadle, présent au casting, "His Airness" fera parler de lui dans ce Space Jam.

"Michael Jordan est dans ce film, mais pas de la manière dont vous pourriez vous y attendre", a lancé Cheadle en guise de teasing dans l'émission "Access".

C'aurait quand même été sympathique de voir MJ en chair et en os, mais on se contentera même d'une petite version animée de la légende. Tant que ce n'est pas une énorme feinte avec sa photo sur une coupure de presse ou quelque chose comme ça, ça nous ira...

