Michael Porter Jr, une bonne pioche pour un candidat aux playoffs ?

Les Denver Nuggets ont été obligés d’ajouter un premier tour de draft en plus de Michael Porter Jr pour aller chercher Cam Johnson. Une logique qui en dit long sur la valeur de MPJ à son départ de la franchise du Colorado. Le pire, c’est que c’est bien le pick qui était essentiellement visé par le club new-yorkais en cédant Johnson. L’ailier récupéré dans le deal n’était pas censé intégrer le projet d’une organisation qui s’apprête à repartir de zéro avec l’espoir de piocher haut à la prochaine draft.

Les Nets se sont dit qu’ils allaient faire jouer Porter Jr de grosses minutes et éventuellement le trader à nouveau plus tard si jamais il venait à se montrer performant. Ça tombe bien, c’est exactement ce qui se passe en ce moment. Alors que l’on pouvait se demander légitimement comment il allait s’en sortir sans profiter de la gravité d’un Nikola Jokic, le joueur de 27 ans est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière en tant que première option à Brooklyn. Il tourne à 25,8 points par match, 49% de réussite aux tirs, 40% à trois-points, plus de 7 rebonds et même plus de 3 passes.

« Je pense que le gars est en train de faire grimper sa valeur », assure Tim Ledger. « Les gens pensaient savoir le joueur qu’il était. Et avec ce qu’il fait offensivement, je pense que plusieurs équipes de playoffs ou du milieu de tableau se disent que ce serait bien d’avoir un gars capable de scorer comme ça. »

Des formations comme Chicago, Portland, Memphis, Phoenix ou même des équipes plus ambitieuses mais pas favorites pourraient avoir envie d’ajouter un talent comme Michael Porter Jr. Son contrat expire en 2027 et les Nets seront forcément tentés de l’échanger à un moment, même si ça peut être cet été plutôt qu’en cours de saison. L’ironie, c’est qu’ils récupéreront peut-être alors d’autres tours de draft en échange de MPJ, là où les Nuggets ont dû en ajouter un pour s’en séparer.