Après le choix intéressant de Jalen Brunson de laisser de l'argent sur la table momentanément pour permettre aux Knicks d'être plus actifs dans leur recrutement, un autre membre du groupe prévoit de faire la même chose. D'après Marc Stein, Mikal Bridges, fraîchement arrivé à New York pour y rejoindre ses camarades de Villanova, est dans le même état d'esprit.

L'ancien ailier des Suns et des Nets aurait déjà indiqué au front office qu'il signerait un deal favorable à la franchise lorsque le moment de négocier une prolongation sera venu. Bridges est éligible pour une prolongation dès le 1er octobre ou pour un contrat longue durée de 4 ans s'il patiente jusqu'à la fin de la saison. Il n'y aura donc normalement rien dans l'immédiat, mais le simple fait de savoir qu'ils n'auront a priori pas de noeuds au cerveau à se faire au sujet de la plupart de leurs joueurs majeurs est un énorme atout pour les Knicks.

New York a par ailleurs poursuivi son recrutement cette nuit avec l'arrivée du meneur Cameron Payne, qui restait sur des passages peu concluants à Milwaukee et dernièrement Philadelphie, après de bonnes saisons chez les Phoenix Suns. Payne, qui intégrera normalement la rotation, a signé pour un an et 3 millions de dollars d'après Shams Charania de The Athletic.

Jalen Brunson fait une fleur aux Knicks, tous les héros ne portent pas de cape