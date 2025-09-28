Mikal Bridges, un « effort » financier pour le bien des Knicks

Lors de sa prolongation cet été, l'ailier des New York Knicks Mikal Bridges a "abandonné" 6 millions de dollars.

En août dernier, Mikal Bridges a prolongé son contrat en faveur des New York Knicks. L'ailier s'est entendu avec sa franchise pour une prolongation pour 150 millions de dollars sur 4 ans. Par rapport à ce qu'il pouvait prétendre, il s'agit d'un "effort" financier estimé à 6 millions de dollars.

En comparaison à Jalen Brunson, qui a accepté de laisser 113 millions de dollars sur la table des négociations pour le bien des Knicks, ce "geste" n'est pas si grand. Pour autant, il reste appréciable pour aider New York à maintenir un projet compétitif.

Pour Newsday, l'ex-joueur des Phoenix Suns a justifié cette décision.

"En arrivant ici, j'ai clamé haut et fort à quel point je voulais gagner. Donc si je tente de prendre chaque dollar en rendant la tâche plus difficile à l'organisation, je vais passer pour un imposteur. Et ce n'est pas ce que je suis.

Je veux vraiment gagner, et je suis prêt à tout pour y arriver. J'aime tous nos gars ici, alors pourquoi ils ne pourraient pas aussi recevoir l'argent qu'ils méritent ? J'ai déjà pas mal d'argent. Quelques millions de plus ne vont pas changer ma vie", a ainsi rappelé Mikal Bridges.

Une logique qui se comprend. Mais tous les joueurs ne sont pas prêts à cet "effort". Et il faut donc souligner l'envie de Mikal Bridges de réussir dans le projet des Knicks.

Pourquoi les Knicks ont tout pour retrouver les Finales NBA