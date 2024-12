Mikal Bridges entre dans l’histoire des Iron Men

Mikal Bridges est un marathonien de la NBA, ça n'est plus à prouver. L'ailier des New York Knicks a continué d'écrire son histoire dans ce registre dimanche, lors du match remporté par son équipe à Orlando. Bridges, qui dispute sa première saison avec New York, a joué le 500e match de sa carrière depuis ses débuts en NBA. Mais le plus impressionnant, c'est surtout qu'il l'a fait sans en manquer un seul.

L'ancien joueur de Phoenix a participé à tous les matches qu'il lui était possible de disputer depuis sa Draft en 2018. Il devient ainsi le cinquième joueur de l'histoire à au moins 500 matches, sans rater le moindre d'entre eux.

Le dernier en date était Terry Tyler, qui a accompli cette prouesse entre 1978 et 1985. Pour l'heure, Mikal Bridges a joué les 26 matches de la saison régulière avec New York. On se souvient qu'il avait même participé à 83 matches l'année de son trade de Phoenix à Brooklyn.

Le record indéboulonnable est toujours détenu par AC Green, avec 1 192 matches sans en manquer un seul. Le très pieux Green sera très difficile à aller chercher pour Bridges, qui a 28 ans.