Mike Brown de retour aux affaires sur le banc des Kings

Les Sacramento Kings n'ont pas voulu perdre trop de temps en choisissant leur nouveau coach le plus rapidement possible. Sauf que l'heureux élu ne pourra pas pleinement se concentrer sur sa mission à venir pour l'instant puisqu'il est encore en course pour gagner un titre avec sa franchise actuelle. En effet, Mike Brown, l'un des principaux assistants de Steve Kerr aux Golden State Warriors, va s'engager pour quatre ans avec les Kings selon Adrian Wojnarowski.

Un retour au premier plan mérité. Brown a notamment décroché trois titres avec les Warriors, où il officie au sein du staff depuis sept ans maintenant. Il se sentait prêt à reprendre une place plus centrale sur un banc NBA. Avec un sacré challenge à la clé : ramener Sacramento en playoffs après 16 années de disette.

Mike Brown est passé par les Cleveland Cavaliers et les Los Angeles Lakers par le passé. Le tout pour un bilan de 347 victoires et 216 défaites (61%) en saison régulière et 47-36 en playoffs. Il avait mené la franchise de l'Ohio en finales NBA avec LeBron James en 2007. Il succède aux Kings à Alvin Gentry, qui avait assuré l'intérim suite au renvoi de Luke Walton.