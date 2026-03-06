Mike James revient sur l’altercation avec Okobo

Mike James s'est excusé publiquement pour avoir bousculé son coéquipier Elie Okobo à la fin du match contre le Fenerbahçe.

On ne pourra pas reprocher à Mike James de ne pas assumer ses erreurs. L'arrière de l'AS Monaco a posté un message sur ses réseaux en réaction aux images que tout le monde a pu voir, jeudi soir, lors de la défaite du club de la Principauté face au Fenerbahçe. On y aperçoit l'Américain bousculer vers le banc son coéquipier Elie Okobo, avant que leurs camarades ne viennent s'interposer. James a fait amende honorable.

"Je crois fermement dans le fait que lorsque quelque chose s'est produit en public, il faut s'en expliquer publiquement. Voici donc mon excuse publique pour la manière dont j'ai géré la fin de match hier. Je m'excuse auprès de mon frère Elie et de la famille Okobo. C'est embarrassant pour nous tous et j'aurais clairement dû gérer ça différemment, sans laisser mes émotions prendre le dessus".

Monaco est en pleine tourmente sportivement et administrativement. De passage devant le tribunal en raison de problèmes financiers, l'ASM a vu l'état monégasque éponger 2.5 millions d'euros de dette cette semaine, d'après BeBasket. La Roca Team dispose d'un sursis d'un mois avant une nouvelle séance au tribunal début avril.

Mike James a fait partie des joueurs les plus véhéments et transparents lorsque les difficultés financières ont pris une nouvelle dimension cette saison.